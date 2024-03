Lazio | solo una grande illusione Doppio Kane e Müller | Bayern avanti Sarri | niente impresa-bis con Tuchel

È scattata questa mattina alle 11 in casa Lazio la rifinitura pre- Bayern Monaco. A Formello Sarri ha fatto le prove generali per la sfida... (calciomercato)

È scattata questa mattina alle 11 in casa Lazio la rifinitura pre- Bayern Monaco. A Formello Sarri ha fatto le prove generali per la sfida... (calciomercato)

Real Madrid-Lipsia, dove vedere la Champions League stasera (anche gratis): Il match di ritorno tra le due squadre deciderà quale passerà ai quarti di finale: dove vedere Real Madrid-Lipsia stasera su Prime Video ...wired

Bayern-Lazio, moviola: svista decisiva dell’arbitro, poteva cambiare tutto: La prova di Vincic nel ritorno degli ottavi di Champions analizzata ai raggi X dall’esperto di Mediaset Graziano Cesari, il fischietto sloveno ha ammonito tre biancocelesti ...sport.virgilio

Bayern Monaco - Lazio | Muller: "Non importa cosa dicano i giornali, non siamo un disastro...": Queste le sue parole ai microfoni di Amazon Prime Video nel post-partita di Bayern Monaco - Lazio: "Siamo ovviamente molto felici. Vogliamo solo goderci queste emozioni, non importa cosa sia stato ...laziopress