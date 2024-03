Lazio | scarico a Formello | venerdì la ripresa | Immobile da valutare

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Una notte a Monaco di Baviera, l’ultima dal sapore europeo, poi il rientro in mattinata. La, dopo l’eliminazione dalla Champions per mano del Bayern, ha fatto ritorno a Roma intorno all’ora di pranzo per ritrovarsi al centro sportivo dinel pomeriggio. La classica seduta divoluta da Sarri con chi è sceso in campo in Germania a lavorare a parte e tutti gli altri in campo. Da monitorare, uscito malconcio dopo uno scontro di gioco con De Ligt, che si è accomodato ieri in panchina con ghiaccio e tutore nella zona colpita. Le condizioni del capitano biancoceleste, comunque, non destano grande preoccupazione anche se verranno valutate alla, fissata perquando la squadra inizierà a preparare la delicata sfida di lunedì sera contro l’Udinese. ...