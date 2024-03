Lazio-Milan | Serafini | “Maignan-Castellanos? Per me è rigore netto”

Milan-Slavia Praga: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni: Il Milan scenderà in campo giovedì a San Siro per gli ottavi di andata di Europa League contro lo Slavia Praga. Test importante per la squadra di Stefano Pioli che è reduce dalla vittoria all'Olimpico ...msn

Lazio - Udinese, scelto l'arbitro del match: c'era anche contro il Milan: Sarà Gianluca Aureliano della sezione di Bologna a dirigere la partita tra la Lazio e l'Udinese, in programma lunedì 11 marzo alle ore 20.45 presso lo Stadio Olimpico di Roma ...lalaziosiamonoi

Pagina 0 | Pioli: "Milan, pensiamo di vincere l'Europa League. Adli un esempio": Il tecnico rossonero ha presentato la sfida degli ottavi di finale contro lo Slavia Praga nella consueta conferenza stampa della vigilia ...tuttosport