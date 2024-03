Lazio lenta | stanca | e il Bayern straripa | 3-0

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Quando una gazzella si sveglia la mattina sa che deve correre per evitare di incontrare un leone affamato. Quando un leone si sveglia sa che deve correre se vuole servirsi di un pasto abbondante in fuga davanti a lui. Ebbene, la, sia un leone o una gazzella, oggi non aveva voglia o forza di correre e si è lasciata divorare dal. Per la verità, il primo vero pericolo per la porta avversaria lo ha minacciato la squadra romana. Al 37’ Zaccagni tira un cross che De Ligt devìa sulla testa di Immobile che, solo sul secondo palo, a distanza ravvicinata lo spara verso l’esterno della porta. Gol sbagliato, gol subìto, dice una vecchia legge del calcio. E infatti, un minuto dopo Kane non si fa sfuggire l’occasione di fare un dispetto ai romani. Muller lancia a Guerreiro che colpisce male il pallone che finisce sulla testa di Kane che infilza ...