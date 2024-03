Lazio ko | l’Italia rischia il 5° posto Champions | Ecco cosa succede

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Con l’eliminazione delladi perdere il 5°: Napoli, Inter, Roma, Milan, Atalanta e Fiorentina chiamate a fare risultati. CALCIO NAPOLI – L’impresa non è riuscita alla, eliminata ai quarti diLeague dal Bayern Monaco nonostante la vittoria all’andata. Un’eliminazione che pesa non solo per i biancocelesti, ma per l’intera Italia nel ranking UEFA. Infatti, prima del match di ritorno, la classifica vedevaal comando con 15.571 punti, ma la Germania a soli 1.071 lunghezze di distacco. Ora, con l’uscita della, il distacco potrebbe ridursi ulteriormente, mettendo a rischio il 5°per la prossima stagione. Secondo il ...