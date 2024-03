Lazio | contro il Bayern Monaco è mancato l’attacco

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 6 marzo 2024), nell’eliminazione dei biancocelestiil, che non ha mai calciato nella porta di Neuer Finisce con una sconfitta la permanenza dellain Champions League. Ala squadra di Sarri non riesce nell’impresa e viene travolta da unin crisi, ma non per questo meno pericoloso. A far venire l’amaro in bocca ai biancocelesti c’è un dato: quello dei tiri in porta. I numeri sono chiari: la squadra di Sarri non ha mai tirato in porta,le 7 volte dei bavaresi, che poi hanno trovato la vittoria grazie a Muller e la doppietta di Harry Kane. Tale dato negativo – 0 tiri nello specchio – non accadeva in Champions ai biancocelesti dal ...