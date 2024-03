Lazio | addio Champions

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Lasaluta la. Vince il Bayern con la doppietta di Kane e il sigillo di Muller vola ai quarti dopo essere resuscitata in Europa, suo habitat naturale. Perdono i biancocelesti dopo aver tenuto testa per larghi tratti della partita alla corazzata tedesca. Troppo più forti gli avversari, serviva la partita perfetta per passare e, invece, tanti errori individuali, su tutti un clamoroso gol fallito da Immobile sullo 0-0, hanno condannato laall'eliminazione dopo aver rischiato la clamorosa impresa. Tuchel, sempre in bilico dopo il flop in campionato e coppa di Germania, si affida al solito 4-2-3-1: Kane è il terminale offensivo, alle sue spalle agiscono Sanè, Muller e Musiala. Sarri sceglie Pellegrini in difesa accanto a Marusic, Gila e Romagnoli, prova ad alzare la squadra con Vecino in mezzo a centrocampo (vinto il ...

