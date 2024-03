L' avversaria di Trump getta la spugna Strada spianata per il duello con Biden

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Stranaper Donald. Nikki Haley sospenderà infatti la sua campagna elettorale per le elezioni presidenziali dopo essere stata sonoramente sconfitta in tutto il Paese nel Super Tuesday lasciando così all'ex presidente il ruolo di candidato unico per la nomination repubblicana nel 2024. Ad affermarlo all'Associated Press sono state tre fonti qualificate che hanno parlato in condizioni di anonimato. È previsto che Haley comunichi la sua decisione nella mattinata americana. Ma nel corso del suo annuncio dove comunicherà il suo ritiro dalla corsa alle presidenziali Haley non ha intenzione di manifestare il suo appoggio a. Ci si aspetta invece che Haley incoraggi il tycoon a guadagnarsi il sostegno della coalizione dei repubblicani moderati ed elettori indipendenti che l'hanno sostenuta. Haley è riuscita ad impedire lo ...