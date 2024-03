Lautaro | un campione | “Così può vincere il Pallone d’Oro”

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 6 marzo 2024)Martinez potrebbe presto ambire al, lo crede fermamente un ex centrocampista nerazzurro. Benoit Cauet, ex centrocampista dell’Inter e della Nazionale francese è intervenuto ai microfoni di TVPlay, per parlare dei successi attuali del club nerazzurro e dei suoi vecchi compagni: Vieri e Ronaldo.Martinez (LaPresse)?Per Cauet l’Inter allenata di Inzaghi assomiglia molto a quella dei record di Trapattoni, quella di inizio degli anno ’90. “Aveva dei campioni assoluti in campo che facevano la differenza. Poi era un modulo di un certo tipo con tanta disciplina ma anche liberà per certi giocatori. Solitamente in queste grandi squadre ci sono attaccanti micidiali come Diaz, che era un bomber incredibile“. “Quella squadra, come quella di Inzaghi, aveva qualcosa in più perché i giocatori si trovano ...