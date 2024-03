Laurea “amara” | lo studente non ci sta e ricorre al Tar | la decisione ufficiale

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 6 marzo 2024)” per loche decide dire al Tar: arriva la, anche se non sono affatto mancate le polemiche Un voto che, alla fine, non lo ha soddisfatto del tutto. Unodi Scienze Filosofiche dell’Università Statale di Milano ha svolto una ottima tesi. Voto finale? 110. Contento? No visto che voleva a tutti i costi anche la lode. Ed è per questo motivo che ha deciso dire al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia. Il giudice, però, ha subito bocciato la sua richiesta. Il voto rimarrà lo stesso di quello che gli è stato assegnato. La lode, ci hanno tenuto a precisare, non è affatto un diritto.” per lo(Pixabay Foto) ...