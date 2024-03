“Laura Ziliani uccisa per gratificare l’ego del trio” | le motivazioni della sentenza sull’omicidio di Temù

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Brescia, 6 marzo 2024 –sarebbe statanon per soldi o per odio. Ma per “l'ego del gruppo e celebrare adeguatamente la loro coesione”. È quanto sostengono i giudiciCorte d’Assise di Brescia nelledi condanna in primo grado all'ergastolo per le sorelle Paola e Silvia Zani e Mirto Milani. "I tre - scrive la corte all’interno delle 98 pagine di- hanno agito di concerto tra loro concorrendo a comporre, ciascuno per la propria parte il mosaico del progetto criminoso”. Secondo il presidenteCorte d'assise di Brescia Roberto Spanó sono inesistenti sia il movente economico sia quello ...

