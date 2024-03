Latina | riattivato il tavolo tecnico per la definizione dei crediti Tia-1

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 6 marzo 2024), 6 marzo 2024 – La giunta comunale ha deliberato l’adesione alla richiesta della curatela fallimentare diAmbiente di riattivare ilistituito nel 2013 con il compito di definire la rendicontazione della Tia-1 riversata nelle casse diAmbiente ante e post fallimento, nonché la quantificazione della somma finale dovuta per il servizio di raccolta e smaltimento degli rsu nel quadriennio 2006-2009. Ilsarà composto da tre dirigenti del Comune diche opereranno in contraddittorio con gli organi fallimentari per arrivare ad attualizzare i dati emergenti dai lavori delalla luce della sopravvenuta transazione definita nello scorso mese di dicembre. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre ...