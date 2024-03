Latina Culla della vita | la sindaca Celentano | “Mi impegnerò personalmente per l’attivazione”

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di mercoledì 6 marzo 2024)– “Ringrazio i consiglieri comunali per aver portato in consiglio comunale una mozione avente ad oggetto la ‘’, struttura concepita appositamente per permettere di lasciare, totalmente protetti, i neonati da parte delle mamme in difficoltà nel pieno rispettosicurezza del bambino eprivacy di chi lo deposita. Ringrazio, anche, l’intero L'articolo Temporeale Quotidiano.