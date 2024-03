L’Atalanta mette sotto lo Sporting Lisbona | Scamacca in gol ma l’1-1 è bugiardo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) La Dea ha messoloper la terza volta in cinque mesi.si conferma solida realtà europea, imbattuta dopo sette partite di Europa League, uscita dal campo dello, capolista del campionato portoghese, con un buon 1-1 e il rimpianto di non averla vinta. Tre pali colpiti, un gol annullato per un fuorigioco di pochi centimetri, un paio di grandi interventi del portiere avversario: la Dea ha fatto di tutto per vincerla e avrebbe meritato di vincerla. Ma il pareggio inclina in discesa il confronto per la formazione bergamasca che tra otto giorni potrà giocarsi la qualificazione in casa, nel bunker del Gewiss Stadium dove da dicembre aveva vinto otto gare consecutive prima del ko di domenica contro il Bologna. Due sconfitte consecutive in ...