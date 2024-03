(Di mercoledì 6 marzo 2024)vince ancora. Sono quattordici i successi su diciassette gare disputate nel campionato di serie D regionale femminile, e per la squadra di Picchi questo significa terza piazza provvisoria a pari punti con Bottegone. Le prime quattro, del resto, hanno fatto il vuoto e per assegnare i primi posti diventano decisivi i confronti diretti.controal palazzetto di San Paolo non ha mai rischiato di allungare la sfida oltre i tre set. Vittoria netta, quindi, per 3-0, dove solo il primo parziale è stato leggermente equilibrato, con la Pallavolo Prato a imporsi 25-19. Al ritorno in campo è iniziato il monologo della Pvp che non ha lasciato scampo all’Isotta Bevande. Il secondo set termina 25-10, ilè una passeggiata e si chiude 25-6. La formazione del: Ricci, Massai, ...

L'Ariete regola Porcari. E sale al terzo posto: L'Ariete domina in serie D femminile con una vittoria netta 3-0 su Porcari.

