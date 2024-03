L’appello di Yulia Navalnaya per le elezioni in Russia | “Il 17 marzo tutti al seggio alle 12 | potete votare qualsiasi candidato tranne Putin”

(Di mercoledì 6 marzo 2024)ha esortato i russi a partecipare all’azione “Mezzogiorno contro“. La vedova di Alexei Navalny, ha rilanciato con un video diffuso su internet l’azione contro il presidente russo già appoggiata dal dissidente prima di morire in carcere. La protesta da svolgere durante le giornate elettorali per le presidenziali che sono in programma dal 15 al 17, dicenel video, è quella di recarsiurneuniti il 1712. “. “perrovinare la scheda elettorale,scrivere a lettere grandi ‘Navalny'”, ...

