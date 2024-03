L’appello di Yulia Navalnaya ai russi | «Boicottate le elezioni | usate il voto contro Putin Tutti al seggio alle 12 del 17 marzo»

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Il discorso di, vedova del dissidente morto in carcere: «non sarà il presidente legittimo né per noi né per il mondo intero. Votate per chiunque tranne lui, o cancellate la scheda andando ala mezzogiorno del 17

I giorni passano e del corpo di Navalny ancora nessuna traccia. La madre del dissidente russo morto in carcere in Siberia, Lyudmilla, si è rivolta ... (ildifforme)

X, la piattaforma social di proprietà di Elon Musk precedentemente nota come Twitter, ha sospeso per circa un’ora l’account di Yulia Navalnaya, vedova del ... (open.online)

La situazione attuale in Ucraina: La situazione in Ucraina continua a evolversi rapidamente. Gli Stati Uniti hanno confermato che non invieranno truppe a combattere in Ucraina. John Kirby, coordinatore per le comunicazioni strategiche ...informazione

appello internazionale per un’indagine sulla morte di Navalny: Un gruppo composto da 43 Paesi ha fatto appello alla Russia affinché consenta un’indagine internazionale indipendente sulla morte in prigione del leader dell’opposizione russa, Alexei Navalny. L’ambas ...online-news

L’omaggio dei russi a Navalny trasforma la tomba in montagna di fiori: “Lui l’ha fatto per tutti loro”: "Alexei Navalny Lo ha fatto per il bene di tutte quelle persone belle, coraggiose e oneste che oggi continuano ad alimentare una fila infinita per ...fanpage