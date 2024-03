L’antisemitismo fra ieri | oggi e domani

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Chi furono in realtà i Kalergi, fautori di quel famigerato “piano”, che esalta gli amanti delle teorie cospirative? Ci aiuta a scoprirlo Vincenzo Pinto, storico e germanista, curatore di un saggio dal notevole interesse anche filosofico. Il volume è diviso in due parti. Nelle prime 80 pagine, Richard von Coudenhove-Kalergi (1894-1972) spiega “L’odio attuale per gli ebrei”, proprio del suo tempo: siamo nel 1935 e Hitler è al potere da un paio d’anni. Nella seconda parte, invece, lo stesso Richard ripubblica il saggio di suo padre Heinrich (1859-1906) che nel 1901 aveva scritto “L’essenza del”, un ampio saggio di carattere storico e teologico, dall’antichità all’età moderna, fino a Lutero. I Kalergi, padre e figlio, sono due aristocratici mitteleuropei di stampo illuminato e tollerante. Colti e raffinati, amanti di Schopenhauer e Nietzsche, intendono ...