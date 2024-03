L’analisi Istat | già nel 2023 i primi tagli al rdc hanno aumentato la disuguaglianza 1 milione di nuclei si è visto ridurre o togliere il sussidio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) La scure del governo Meloni sul reddito di cittadinanza ha già iniziato a rendere più iniqua la distribuzione del reddito in Italia. Nell’avvio deialanti povertà, la cui erogazione è stata ridotta a sette mesi per i presunti “occupabili”, e la sua sostituzione con il Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl) da soli 350 euro al meseinfattidi 0,2 punti l’indice di Gini che misura la. È quello che emerge da una lettura attenta del report annuale dell’pubblicato mercoledì. Da notare chesi ferma prima della sostituzione del rdc con l’Assegno di inclusione per icon minori, disabili o over 60: ancora non tiene conto, dunque, dell’esclusione di una parte ...