L'analisi. Due partite chiave per cambiare la stagione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Una nuova occasione, anzi quattro, per rimettere sui binari giusti la. Le prossime due, dopo le quali ci sarà la sosta per le nazionali, offrono vari spunti per la truppa nerazzurra di Alberto Aquilani. Prima di tutto la gara con la Ternana (sabato alle 16.15) sarà una partita da doppia opportunità. Vincere aiuterebbe da un lato a lasciarsi indietro i playout, mentre dell’altro il Pisa potrebbe tornare al doppio successo consecutiva. Infatti l’ultima gara vinta di seguito da parte dei nerazzurri risale al 28 febbraio 2023. In quell’occasione Marin e compagni vinsero contro il Parma dopo aver battuto il Perugia. Era lascorsa. Fu l’ultimo fuoco di unache si trascinò stancamente poi con una lunga serie senza vittorie e un playoff sfumato, quando sarebbe bastata solo una vittoria nelle ...