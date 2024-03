L’amara confessione di Gascoigne sull’alcolismo | “sono un ubriacone triste”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Paul, ex calciatore inglese, continua a fare i conti con problemi personali e di alcolismo. L’ex Lazio è sempre stato sopra le righe, adesso la situazione sembra fuori controllo e le condizioni di salute iniziano a preoccupare. Proprio il diretto interessato si è confessato nel docufilm “Gazza vs Paul” per raccontare il dramma dell’alcolismo e gli inutili sforzi per liberarsi dalla dipendenza. Negli ultimi 30 anni l’ex calciatore è entrato ed uscito da svariati centri di riabilitazione, senza però riuscire a liberarsi definitivamente dal demone dell’alcol. “La gente conosce Paulma nessuno conosce Gazza”, ha spiegato l’ex calciatore nel podcast “High Performance”. “Nemmeno io a volte so chiper davvero. I miei problemi con l’alcolcominciati dopo essermi ritirato. Non credo di aver mai ...