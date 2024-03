L'alternativa al Superbonus: trasferimenti diretti e controllo della spesa: C'è un modo per mantenere l'effetto sul pil ed efficientare ancora il patrimonio edilizio senza sfasciare i conti pubblici Una proposta: erogare direttamente il beneficio all’operatore privato autore ...ilfoglio

Cessazione Superbonus, sportello per le soluzioni: Individuare possibili vie d'uscita in ordine ai problemi sorti per effetto dell'intervenuta cessazione del Superbonus al 110%. E, più in generale, fornire un quadro completo delle diverse questioni ch ...italiaoggi

730, arriva l'alternativa: cosa cambia con l'Agenzia delle entrate: I contribuenti italiani diranno presto trovare una alternativa al 730. L’Agenzia delle entrate da quest’anno, e quindi per l’anno d’imposta 2023, metterà a disposizione dei cittadini anche un modello ...informazione