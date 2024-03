L’album di jazz scandinavo più amato di sempre

Esce oggi per Hyperjazz records il secondo album del collettivo ethno-jazz , con l’ album Echologia che trae ispirazione dalla biodiversità A poco più di due ... (puntomagazine)

I migliori album di jazz pos sono sembrare vecchi e giovani allo stesso tempo, con dentro un pizzico di passato e un po' di presente. Questo perché in questo ... (gqitalia)

jazz Fest, sabato doppio set: sul palco gli Ndovu e Attilio Zanchi con l’omaggio a Mingus: Non si sono ancora spenti gli echi per il concerto di sabato scorso, che ha visto brillare la stella di Steve Coleman accompagnato da una grande band, che ...piacenzasera

Musica: Patrizio Trampetti esce con l'album "L'Ideale": L'album, il cui singolo di lancio è "Ciao Luì", in duetto con ... Una danza cantautorale bagnata da arrangiamenti e assolo di sax jazz. E qui c’è la chiave per capire l’omaggio che si cela sin dal ...primapaginanews

Alabaster DePlume, agit-prop jazz punk: Nel singolo che ha preceduto l’album, “Below My Skin”, alla batteria c’è il ... «Sì, conosco tutti questi musicisti però non so cosa voglia dire nu jazz». I giornalisti musicali amano le etichette ...giornaledellamusica