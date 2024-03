L’agente di Kvaratskhelia sgancia la bomba | così lascia il Napoli in estate

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Fra Khvichae ilc’è qualcosa che non va. E non si tratta di campo. L’esterno georgiano, autentico trascinatore dei partenopei nella cavalcata Scudetto dell’anno scorso con 12 gol e 10 assist, è calato di rendimento come tutto il(dopo una stagione storica), ma gli attuali 9 gol e 4 assist in 25 partite giocate possono essere ritoccati al rialzo fino a alla 38° giornata. Il problema sembra essere extra-campo e riguardare l’aspetto economico del contratto che lo lega al. Mamuka Jugeli, agente del calciatore, non ha mai fatto mistero del fatto che gli 1.4 milioni attualmente percepiti non siano in linea con il valore del calciatore, in particolar modo se Victor Osimhen, l’altro eroe dello Scudetto, ha rinnovato da poco il suo contratto a 10 milioni a stagione. Poco importa se quello del ...