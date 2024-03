Lady Zelensky snobba Lady Navalny | niente incontro alla Casa Bianca

(Di mercoledì 6 marzo 2024)fine è Vladimir Putin a ridersela di gusto. Sì, perché secondo quanto riportato dal Washington Post, la firstucraina Olena Zelenska ha deciso di declinare l’invito dellain occasione del discorso sullo Stato dell’Unione che il presidente americano, Joe Biden, terrà giovedì. La notizia non è tanto questa, quanto le motivazioni dietro questo “no” secco e perentorio della moglie del presidente Volodymyr: la possibile presenza di Yulia Navalnaya, vedova del dissidente russo Alexei. Nemici di Putin, ma questo non basta a unire le forze. I perchè sono limpidi. In base a quanto riportato dal Washington Post, la presenza della vedova diavrebbe provocato imbarazzo agli ucraini perché Kiev non avrebbe dimenticato ...

Esplosione a Odessa. Zelensky col premier greco in città: (ANSA) - ROMA, 06 MAR - Una forte esplosione è stata segnalata oggi a Odessa, dove secondo indiscrezioni dei media non confermate è previsto ...notizie.tiscali