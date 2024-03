Lady Prada da record | il portafoglio di Miuccia vola a 5 | 6 miliardi È la seconda in Italia

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Arezzo, 6 marzo 2024 – “Mi interessa in questo momento l’introduzione del buono e del gentile, del giusto. Perché c’è tanta aggressività e cattiveria, ainteressano altre qualità dell’umanità". Sono le ultime parole pubbliche di, all’anagrafe Maria Bianchi: con l’aretino Patrizio Bertelli, conosciuto nel 1977 e sposato nel 1988 ha trasformato un’azienda a conduzione familiare in un colosso della moda. L’imprenditrice milanese, legata alla città anche per la nascita dei figli Lorenzo e Giulio e della nipotina Athena, è tra le 19 miliardariene della classifica Forbes. Vanta unda 5,6di dollari, più o meno 5,2di euro. Diecimiladelle vecchie lire, tanto per dire che si parla di valori ...

