Ladispoli | bambino iperattivo di 6 anni sospeso da scuola | il Tar lo reintegra ma il preside rifiuta | Impari il rispetto

Il bambino iperattivo sospeso da scuola: il Tar lo riammette ma il preside non lo fa entrare: Due genitori di un bambino affetto da “un disturbo di deficit con iperattività” dell’Istituto comprensivo di Ladispoli, si rivolgono al Ministro Valditara affinché intervenga per far rispettare il dec ...blitzquotidiano

Scuola, Valditara dispone ispezione a Ladispoli per sospensione bimbo iperattivo: Il ministro dell'Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, ha disposto l'ispezione nella Scuola Melone di Ladispoli, in provincia di Roma, dopo la ...lapresse

Ladispoli, bambino iperattivo sospeso da scuola. I genitori: «Il Tar ci ha dato ragione ma il preside non lo fa entrare»: A sei anni è stato sospeso dalla scuola per 17 giorni perché «non rispetta le regole e va allontanato dalla comunità». Il Tar del Lazio, però, lo ...ilmessaggero