La Villa di Piazza Armerina s’è fermata al 2012 E poi?

(Di mercoledì 6 marzo 2024) "Incuria, muffa, sfregi, rimpalli di responsabilità”, tutti nella prima riga. “Garze e muschio” non ci stavano, così li hanno messi direttamente nel titolo. Ci piacciono da sempre e un mondo le toste inchieste sui mali italiani di Gian Antonio Stella. Che ieri sul Corrierone ci ha fatto scoprire l’ennesima vergogna italica, quella dellaromana del Casale di, Enna. Che è tutelata dall’Unesco e inserita dal 1997 nella World Heritage List, sebbene al grande pubblico sia nota soprattutto perché, nei mosaici, ci sono le antichissime romane in bikini. Un disastro, racconta Stella. Uno dei siti più prestigiosi d’Italia versa in stato di abbandono e le colpe sono, con equanimità, distribuite a destra e a manca lungo una storia di decenni, a partire dall’intervento del 1957 in cui decisero di coprire la ...