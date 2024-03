La vera sfida per Alessandra Todde

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Al contrario dei suoi compagni grillini, la neo governatrice sarda sa che significa fare impresa, lavorare e costruire progetti per lo sviluppo. Ecco, io mi auguro che lafaccia questo, in controtendenza con la parte politica da cui proviene che lega le mani a chiunque voglia fare qualunque cosa. A destra e a sinistra da oltre una settimana si strappano i capelli per la vittoria diin Sardegna. I partiti che compongono la maggioranza paiono in crisi d’astinenza da prestazioni e quelli della minoranza in overdose di valutazioni. Per quanto mi riguarda, la sconfitta di Paolo Truzzu non è l’inizio della fine dell’attuale coalizione di governo, come qualcuno ha immaginato e scritto, e il successo della candidata grillina non segna l’avvio di una fase nuova per dare vita a un esecutivo alternativo all’attuale. Nel ...