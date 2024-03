La Venere degli stracci di Pistoletto torna a Napoli dopo il rogo | sùbito in piazza Municipio | poi alla Chiesa di S Pietro ad Aram

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 6 marzo 2024) di Giuseppe Delle Cave, ma per restarci, ladi Michelangelo, da oggi e per tre mesi e mezzo sarà di nuovo in, dove era stata incendiata lo scorso luglio dal clochard 32enne Simone Isaia, condannato a 4 anni di carcere con rito abbreviato. Non sarà, quindi, un’instzione temporanea ma fissa, destinata a diventare patrimonio dei napoletani, con il trasferimento già deciso (e che tuttavia avverrà a verifiche tecniche ultimate) in un altro luogo simbolo del capoluogo: ladi S.addi corso Umberto. Tutto ciò grazievolontà dell’artista di donare l’operacittà ...