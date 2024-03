La vedova di Navalny | Il 17 marzo votate contro Putin

Leggi tutta la notizia su ilgiornale

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Yulia Navalnaya ha rilanciato l'iniziativa promossa dal marito all'inizio di febbraio, invitando i cittadini russi a recarsi in massa alle urne e a danneggiare le schede elettorali o a esprimere la loro preferenza per un candidato che non sia lo zar