La tua rivoluzione è stata anche la mia Questa la dedica della Professoressa de La Sapienza | Donatella Di Cesare | alla terrorista Balzerani

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Barbaraè morta. Sì, ci ha lasciati per andare a riposare all'ombra degli alberi pizzuti. Ma non si è spenta una signora qualsiasi, si è spenta una, un membro delle Brigate Rosse che mai si è pentito, una delle "bestie" che partecipò al rapimento di Aldo Moro in Via Fani. Ecco c