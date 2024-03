La tragedia di Cutro. Frammenti e immagini dagli abissi dell'orrore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Una teca con deiche raccontano 180 storie. Tante erano le persone a bordo della barca partita dalla Turchia che sono naufragate a. I volontari di Emergency hanno portato a Pavia pezzi di legno di quell’imbarcazione e un video di 7 minuti in 3D. Tramite un visore si assiste a un soccorso di migranti, come nella realtà. Fino a domani la teca sarà esposta nella bottega Ad Gentes di piazza Duomo 22 a Pavia. Poi dall’8 al 12 marzo si sposterà nella bottega Cafe di corso Garibaldi 22/b e dal 13 al 15 a Binasco, in via Matteotti 43.