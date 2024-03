La strategia Ue per l’industria della difesa è solo il primo passo Intervista ad Antonio Parenti

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 6 marzo 2024) ? L’Europa non spende poco in, ma spende male, e lapereuropea èil. Questo il cuore dell’intervento di, rappresentanteCommissione europea in Italia, al live talk di Formiche sull’iniziativa di Bruxelles per incentivare la cooperazione continentale sul procurement militare con la presentazione dell’European defence industrial strategy (Edis) e dell’European defence industrial programme (Edip) da un miliardo e mezzo di euro. “L’Europa spende 240 miliardi l’anno per la– ha detto– lo stessoCina e tre volte la Russia; il problema è che nonostante ciò ...