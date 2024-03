La storia tutta italiana dello stadio di Firenze (a spese nostre)

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Buttati fuori dalla porta principale, i soldi pubblici europei per rifare gli stadi die Venezia sono rientrati dalla finestra. Anche se ufficialmente non c'è stato alcun passo indietro di Bruxelles e a finanziare il restyiling del Franchi dove gioca la Fiorentina saranno sempre soldi pubblici, nostri, ma non quelli del Pnrr come ipotizzato all'inizio dal sindaco Dario Nardella. Unamoltocon un epilogo che ora sembra scritto ma che vale comunque la pena raccontare così come fatto sin dall'inizio - primavera 2021 - da Panorama. Era il tempo in cui il patron viola Rocco Commisso aveva manifestato l'intenzione di fare per conto suo, mettendo sul tavolo 300 milioni di euro a patto che gli fosse consentito di rendere il Franchi una struttura quasi interamente nuova. Opzione tramontata nella solita rete di vincoli, ...