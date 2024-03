La storia | “Nostra farmacia clonata da bazar illegale online | vende di tutto senza ricetta”

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di mercoledì 6 marzo 2024) (Adnkronos) – C'è l'amoxicillina con acido clavulanico – dose da 250/125 mg – proposta a un prezzo che va da 30,39 euro per 10 pillole (3 euro circa l'una) fino a 268,97 euro per 180 compresse. Ma per la versione 875/125 mg si arriva anche a 994,86 euro per 270 pillole. Ci sono i 'tag' L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.