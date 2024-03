(Di mercoledì 6 marzo 2024) Il caso dellaSebastiani di Villa Raspa: "Rubata l'identità, abbiamo denunciato. Sicuramente si tratta di una truffa, perché stanno usando i nostri dati" C'è l'amoxicillina con acido clavulanico - dose da 250/125 mg - proposta a un prezzo che va da 30,39 euro per 10 pillole (3 euro circa l'una) fino a 268,97 euro

L’INTERVISTA. Domenica 10 marzo la tradizionale sfilata di Mezza Quaresima, manifestazione amatissima. Ma il duca to di Piazza Pontida non è solo questo, ... (ecodibergamo)

(Adnkronos) – C'è l'amoxicillina con acido clavulanico – dose da 250/125 mg – proposta a un prezzo che va da 30,39 euro per 10 pillole (3 euro circa l'una) ... (periodicodaily)

Pubblicato il 6 Marzo, 2024 (Adnkronos) – C'è l'amoxicillina con acido clavulanico – dose da 250/125 mg – proposta a un prezzo che va da 30,39 euro per 10 ... (dayitalianews)

La storia: “Nostra farmacia clonata da bazar illegale online, vende di tutto senza ricetta”: (Adnkronos) – C'è l'amoxicillina con acido clavulanico – dose da 250/125 mg – proposta a un prezzo che va da 30,39 euro per 10 pillole (3 euro circa l'una) fino a 268,97 euro per 180 compresse. Ma per ...sardegnareporter

Lusso immobiliare, tra storia e successi: Roma, 6 mar. (askanews) - Non chiamatela un'agenzia immobiliare; la Nostra è una vera e propria azienda", dichiara Angelina Malerba, CEO di Barnes Como. Partendo dall'agenzia locale fondata nel 2009 ...affaritaliani

La storia della Nostra scuola: Senza dubbio è stato un interessante progetto didattico-educativo quello proposto dalla professoressa Caterina Bergo per le classi del corso B e dalla professoressa Liliana Canella per le classi del c ...polesine24