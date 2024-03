La storia insegna il futuro. La Cgil settant'anni dopo per i diritti delle donne

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Da Firenze un segnale al mondo nel nome dei. Era il 1954 quando l’ex teatro Apollo in via Nazionale ospitò la prima Conferenza Nazionale della Donna Lavoratrice, promossa dalla. L’evento fu un punto di svolta per il femminismo sindacale in Italia. Nacque allora la Carta deidella lavoratrice, che rivendicava uguaglianza salariale, accesso a tutte le professioni e tutela della maternità. Adalla prima conferenza nazionale della donna lavoratrice il sindacato a Firenze avvia una rassegna con dibattiti, seminari, mostre, concerti e assemblee. La rassegna, da nome "Una lotta senza tempo", è iniziata alle Murate con un’esposizione tratta da alcuni archivi sindacali e privati, progettata e realizzata da Gea Casolaro. Sempre a proposito di ...