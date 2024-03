La storia della studentessa di Torino che per il crack si prostituiva | Per una dose facevo di tutto

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Il drammatico raccontodi Psicologia diche siper pagarsi il: cos'ha detto in Aula la ragazza

Nello spazio di Letteralmente Donna una donna eccezionale che con la sua poesia ha infiammato il Risorgimento italiano trasmettendo da nord a sud l‘amore per ... (metropolitanmagazine)

Un appuntamento attesissimo, quello della prossima notte degli Oscar che assegnerà le preziose statuette per i migliori film e i migliori attori/attrici. E ... (thesocialpost)

Mazara, il sindaco Quinci incontra gli operatori della pesca: I problemi e le criticità del settore della piccola pesca sono stati al centro di un incontro che si è svolto tra il sindaco Salvatore Quinci e un gruppo di operatori del settore accompagnati dall’avv ...tp24

Per la Festa della Donna, il volume “Libera Libere" tinge di rosa gli spazi della Cineteca Comunale: “Parla con lei. Sapienza contro violenza” è promosso dal Coordinamento Donne Rimini, in collaborazione con Rompi il silenzio, Biblioteca civica Gambalunga, Istituto per la storia della Resistenza e ...riminitoday

Biblioteca Nazionale Napoli acquisisce preziosa lettera Leopardi: La Biblioteca Nazionale di Napoli ha acquisito una preziosa lettera autografa di Giacomo Leopardi, datata 22 dicembre 1824 e indirizzata al cugino Giuseppe Melchiorri. Si tratta di una missiva di ...ansa