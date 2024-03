La spogliarellista aveva incontrato il principe Harry nel 2012 | in una notte brava a Las Vegas E ora vuole vendicarsi | Harry non l’ha menzionata in Spare  

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Lo scandalo – l’ennesimo per quanto riguardava in quegli anni ilfatto immediatamente il giro del mondo. Nell’agosto, il secondogenito di Carlo e Diana era stato fotografato seminudo in un hotel di Las, durante una festa in albergo e una partita di strip biliardo. Erano i tempi pre-Meghan Markle e ilera nella sua fase più ribelle e spericolata. Che ora torna a occupare le pagine dei tabloid. Perché una expresente quelladichiara di avere altre foto di, interamente nudo e in pose poco Royal. E minaccia di pubblicarle per vendetta. ...

“MALDICENZE ANCHE NEL PD LOCALE PER MIA RELAZIONE CON SIMONE”, PEZZOPANE, “HO SCELTO L’AMORE”: Ma sono anche certa di aver pagato un prezzo per aver scelto di amare Simone Coccia Colaiuta, un ex spogliarellista di 24 anni più giovane di me”. Lo ha affermato in una intervista a Monica Setta ...abruzzoweb

Stefania Pezzopane: «Ho perso il posto in Parlamento perché sto con Simone. Mi davano della rincoglionita, ma lo rifarei»: Stefania Pezzopane, ex onorevole del Partito Democratico, si confida a Storie di donne al bivio da Monica Setta e racconta i dieci anni d'amore con Coccia nella puntata in onda mercoledì ...leggo

Stefania Pezzopane senza freni: “Cosa mi hanno fatto per farmi pagare la relazione con Simone: ex spogliarellista e di 24 anni più giovane, abbia avuto ripercussioni significative sulla sua carriera politica. Secondo la Pezzopane, non solo la sconfitta alle elezioni comunali di L’Aquila ma ...baritalianews