La sostenibilità nelle ditte di autotrasporti | pratiche green per un futuro eco-sostenibile

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di mercoledì 6 marzo 2024) L’industria del trasporto su strada è un pilastro fondamentale dell’economia globale, consentendo il movimento efficiente di merci e prodotti in tutto il mondo. Tuttavia, questa attività ha un impatto significativo sull’ambiente, con le emissioni di gas serra e l’inquinamento atmosferico che rappresentano sfide sempre più pressanti. In questo contesto, ledistanno adottandosempre più sostenibili per ridurre l’impatto ambientale delle loro operazioni e contribuire a uneco-, proprio come ha fatto la ditta diCat Trento.di: leLaè diventata una priorità per ledi ...