La scuola va al teatro Rossini | “Ogni anno vengono 5mila bambini”

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Pesaro, 6 marzo 2024 - "Non conosco questa musica", "Chissà se ci sarle trombe", "Non ero mai stato in questo": sono solo alcuni dei commenti che si potevano sentire all’esterno delieri mattina, in occasione del progetto “Lava a”, che da 16 edizioni coinvolge tutti gli studenti delle Marche e non solo: "5000e più a– spiega Paolo Rosetti, direttore artistico Orchestra Sinfonica– per poter ascoltare la musica classica. Facendo due calcoli si può notare che negli anni abbiamo portato circa 80mila giovani a seguire le nostre prove aperte. Infatti, la mattina prima di andare in scena, diamo la possibilità ...