La scommessa di Maggi Una lista autonoma a sostegno di Alan Fabbri | Noi | voce dei moderati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Correranno assieme, benché in due liste separate. L’assessore al Pnrr, Andrea, presidente dell’associazione culturale Ferrara Cambia, appoggerà la candidatura del sindaco uscentecon una sua. Dunque non nella civica del sindaco. La riserva è stata sciolta ieri, ma che l’assessore confermasse coerentemente il suo impegno al fianco diera nell’aria già da tempo, nonostante qualche– diffusa artatamente per gettare zizzania – sostenesse che avesse programmi alternativi. "Proseguiamo in questo modo il percorso avviato nel e sul territorio con la partecipazione attiva e costruttiva di una forza moderata che sono sicuro svolgerà un ruolo di equilibrio tra le varie posizioni con un approccio pragmatico – spiega il sindaco...