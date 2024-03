La Russia vuole costruire una centrale nucleare sulla Luna

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Laha detto cheunain cooperazione con la Cina. Al via la corsa per portare l’energia? ? Laha annunciato che intendeuna. “Mosca intende contribuire con la sua esperienza

Le spie russe si sono riorganizzate: Dopo una fase di difficoltà a seguito della guerra in Ucraina, sono riuscite a fare alcune grosse operazioni in Europa, come l'intercettazione che ha messo in imbarazzo il governo tedesco ...ilpost

Guerra Ucraina Russia, news. Kiev: "Ieri la Russia ha perso 1.250 soldati". LIVE: L'esercito russo ha perso nella giornata di ieri 1.250 soldati in Ucraina, un bilancio che porta le perdite complessive dall'inizio del conflitto il 24 febbraio 2022 a quota 420.270: lo ha reso noto ...tg24.sky

Trapelata la bozza del trattato di pace tra Russia e Ucraina: Il Wall Street Journal (WSJ) ha 17 pagine Progetto di trattato di pace Read, redatto dai negoziatori russi e ucraini nell’aprile 2022, circa sei settimane ...toscanacalcio