La Regione pensi alla linea Non solo ai treni a idrogeno

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Legambiente del Basso Sebino–Circolo Luciano Pajola lancia un appelloLombardia affinché rial progetto deiall’e assuma come priorità la gestione dellae dei, di cui uno è parzialmente andato in fiamme lo scorso sabato mattina a Sale Marasino alle 6.30, fortunatamente senza passeggeri a bordo. "Dopo il deragliamento del dicembre 2022 ad Iseo – dice Dario Balotta di Legambiente - la frana che aveva interrotto latra Cedegolo e Edolo del dicembre 2023, e a settembre un Tir era uscito di carreggiata interrompendo fino ad oggi la tratta Marone-Pisogne continua il calvario per gli oramai pochissimi passeggeri che utilizzano la. Mentre gli amministratori di FNM sognano un futuro roseo ...