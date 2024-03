La regina Camilla via da Londra per qualche giorno | Ha bisogno di una pausa

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Lapotrebbe prendersi unaall'estero fino a lunedì, lasciaree recarsi forse in una spa in India per tornare perfettamente riposata. Lo dice al canale britannico Gb News l'esperta reale Angela Levin, secondo cui lo stesso re Carlo "avrebbe insistito" affinché la moglie...

