La Recanatese manda ko il Pescara Boccata d’ossigeno per la classifica

(Di mercoledì 6 marzo 2024)(3-4-2-1): Meli; Shiba, Ferrante, Peretti; Raimo (37’ st Veltri), Raparo (1’ st Prisco), Morrone (43’ st Fiorini), Longobardi; Sbaffo, Lipari (18’ st Ferretti); Melchiorri. A disp.: Tiberi, Mascolo, Pelamatti, Guidobaldi, Mazia, Rizzo, Ahmetaj. All. Filippi.(4-3-3): Plizzari; Milani, Mesik, Pellacani, Pierno (20’ st Floriani); Tunjov (1’ st Meazzi), Squizzato (20’ Dagasso), Aloi (37’ st Capone); Cuppone, Merola, Accornero (20’ st Cangiano). A disp.: Gasparini, Zandri, Di Pasquale, Masala, Brosco, Staver, Moruzzi, De Marco, Franchini. All. Bucaro. Arbitro: Peletti di Crema. Reti: 5’ e 14’ st rig. Merola, 24’ Melchiorri, 1’ st Lipari, 23’ st Ferrante. Tre punti d’oro per lache lotta, corre e non si abbatte quando al 5’ passa in ...