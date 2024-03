La rabbia di Jude Bellingham | affronta il Lipsia e rischia di tornare dopo la sosta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Nervoso, sospettoso e furibondo. Si può descrivere così il Real Madrid nell’ultimo mese in una Liga sempre più vicina ad essere una polveriera.gli audio del Var filtrati clandestinamente e le polemiche del Siviglia sui toni assunti nella televisione ufficiale dei blancos, l’ultimo caso, ancor più clamoroso, ha visto l’arbitro Gil Manzano cancellare una rete al Real Madrid fischiando la fine al momento del colpo di testa vincente disul 2-2 contro il Valencia. Tutto cancellato e oltre al danno, come spesso avviene, c’è la beffa, qui sotto forma di un cartellino rosso sventolato in faccia all’ex Dortmund. “È gol, cazzo! La palla è in aria!”, le grida che potrebbero costare caro al giocatore del Real Madrid. Oggi il giudice sportivo spagnolo renderà nota la squalifica da infliggere al tuttocampista, che ...