La pornografia della vulnerabità | e altre lagne con telecamera

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Com’è fatta una donna forte? Siamo ancora in grado di riconoscerla, se la incontriamo? In “Golda”, film sulla guerra dello Yom Kippur che non ho capito quando uscirà in Italia, Golda Meir riceve a casa i generali: loro portano i piani di battaglia, lei ha preparato la torta e versa il caffè. In un’altra scena, costringe Henry Kissinger a mangiare il borscht con uno zelo da madre meridionale. Nella stagione di “The Crown” ambientata negli anni Ottanta, Margaret Thatcher cucinava per i ministri. Le guardo e penso alle possibili reazioni del subfemminismo di questo secolo di fronte a queste scene grandemente realistiche: la Thatcher aveva ventisette anni menoMeir, ma erano entrambe donne nate in un’epoca in cui alle donne non era dato di non cucinare. In un film che uscì quando avevo undici anni, e ambientato nella stessa Europa dell’Est e negli stessi anni in cui ...