La pecora d' importazione nel piatto dei romani

(Di mercoledì 6 marzo 2024) C’era un tempo nel quale a Roma, i signorotti se andavano fuori porta per farsi un giro. E a Roma, fuori porta, oltre ai campi, alle rovine degli acquedotti e altre rovine più o meno generiche – era tutta una rovina fuori porta, e non solo fuori porta –, si trovavano trattorie dove mangiare. E quando anche Roma divenne parte del Regno d’Italia, e di gente ne iniziò ad arrivare parecchia perché c’era da costruire interi quartieri alla maniera dei Savoia, quelle trattoriole aumentarono per numero. Particolarmente apprezzate erano quelle che stavano sulla Tiburtina e quelle che seguivano l’Ostiense. Come spesso è andata nella storia della inurbazione, uomini e donne di posti vicini si sono trovati vicini anche nella nuova città. E così sulla Tiburtina si ritrovarono gli abruzzesi e lungo l’Ostiense i primi sardi che avevano attraversato il Tirreno per arrivare nella capitale. C’era una ...